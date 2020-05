Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Kenya a fost filmata cand le gatea pietre celor 8 copii ai ei, in speranța ca micuții vor adormi așteptand mancarea. Vaduva, femeia lucra ca spalatoreasa, dar din cauza pandemiei nu mai are de lucru.Peninah Bahati Kitsao, care locuiește in Mombasa, a pus pietre la fiert, prefacandu-se…

- Povestea impresionanta a unei femei din Kenya a facut inconjurul țarii și a dus la un efort fara precedent printre cetațenii țarii africane pentru a o ajuta, relateaza BBC . Peninah Bahati Kitsao s-a prefacut ca gatește pentru copiii ei infometați, in recipient fiind doar pietre, sperand ca aceștia…

- O vaduva din Mombasa a gatit pietre pentru cei opt copii ai ei, in speranta ca ii face sa creada ca le pregateste masa si ca ei vor adormi intre timp, iar dupa ce cazul a fost mediatizat, numerosi kenyeni s-au aliat pentru a o ajuta, relateaza BBC. Peninah Bahati Kitsao obisnuia sa spele haine…

- Peninah Bahati Kitsao, o vaduva care locuiește in Mombasa, Kenya, a sperat ca cei opt copii ai sai vor adormi in timp ce iși așteptau masa, așa ca s-a prefacut ca le ”gatește” niște pietre, noteaza BBC. Femeia care muncește ca spalatoreasa in Mombasa nu a mai avut ce sa le puna la masa copiilor, dupa…

- Povestea impresionanta a unei femei din Kenya a facut inconjurul țarii și a dus la un efort fara precedent printre cetațenii țarii africane pentru a o ajuta, relateaza BBC. Peninah Bahati Kitsao s-a prefacut ca gatește pentru copiii ei infometați, in recipient fiind doar pietre, sperand ca aceștia vor…

- Dragoș Moștenescu louiește impreuna cu familia in Londra și se pare ca ii merge din plin pe plan profesional. In aceasta perioada, aflat in izolare alaturi de soția și cei trei copii, actorul a gasit noi metode de a le oferi fanilor sai, momente amuzante. „Nu trebuie sa fii genial ca sa iti vina ideea,…

- La Spitalul Clinic pentru Copii din Brașov este ridicat un cort pentru triajul pacienților. Este o masura de prevenție, pentru ca pacienții care au simptome similare cu cele ale infectații coronavirus sa fie separați de ceilalți pacienți. Trebuie precizat ca accesul pacienților suspecți de coronavirus…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…