Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar cu 92 de persoane la bord s-a prabusit duminica si a fost cuprins de flacari in sudul Filipinelor, iar seful armatei, generalul Cirilito Sobejana, a declarat ca cel putin 40 de persoane au fost salvate, transmite Reuters, citat de Agerpres. Aparatul, un C-130, s-a prabusit in timpul…

- Doi israelieni - dintre care unul este militar - au fost raniti luni prin înjunghiere, în apropierea unei statii de tramvai, în Ierusalimul de Est, de catre un palestinian care a fost ucis prin împuscare de catre forte de ordine, în contextul unor tensiuni puternice între…

- Gruparea islamista Hamas a revendicat "victoria" in recenta confruntare armata cu Israelul, conform unei declaratii a unui inalt oficial al miscarii in fata a mii de persoane adunate vineri pentru a-si manifesta bucuria in orasul Gaza dupa intrarea in vigoare a incetarii focului, informeaza vineri…

- Armata SUA a confirmat recent autenticitatea mai multor videoclipuri și imagini care prezinta intalniri cu obiecte zburatoare neidentificate, alimentand intrebari despre ce știe Pentagonul cu adevarat despre OZN-uri. Luna viitoare, Biroul Directorului de Informații Naționale și alte agenții sunt programate…

- Armata aeriana israeliana a bombardat duminica casa liderului Hamas și a distrus casa altei familii din Fașia Gaza, dupa ce Hamasul palestinian a lansat peste 100 de rachete asupra Israelului. Cel puțin 43 de palestinieni, dintre care 8 copii, au fost uciși și alți 50 au fost raniți duminica in urma…

- O cladire din Fașia Gaza in care aveau sedii agenția internaționala de presa Associated Press și televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant, sambata, in urma unui raid al aviației israeliene. Inca nu se cunoaște bilanțul acestui atac, dar cu o ora inainte de raid, rezidenții din cladirea cu 11 etaje…

- Militanti palestinieni au lansat peste 2.000 rachete din Fasia Gaza, au anuntat vineri seara fortele armate israeliene, relateaza dpa. Scutul antiracheta Iron Dome din Israel a interceptat aproape 1.000 dintre rachete, a precizat armata israeliana. Unitatea radar a sistemului…

- Un militar ucrainean a fost ucis pe linia frontului, de catre separatisti prorusi, in estul Ucrainei, a anuntat armata ucraineana vineri, in contextul unor temeri cu privire la o escaladare intre Moscova si Kiev, relateaza AFP. Militarul a fost ucis prin impuscare, anunta armata, care-i acuza…