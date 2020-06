Stiri pe aceeasi tema

- In zona localitati timisene Cheveresu Mare a fost instituita o zona de protectie pe opt kilometri, in urma unei decizii luate, sambata, de catre Comitetul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana (PPA) la trei porci mistreti. Directia Sanitara…

- Prefectul judetului Mehedinti, Cristinel Pavel, a convocat astazi, 18 mai, in sedinta extraordinara, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Mehedinti, dupa ce a fost confirmat un nou focar de pesta porcina africana la o ferma de porci din localitatea Vrancea.

- Pesta porcina africana la o ferma din județul Mehedinți. Cateva mii de animale vor fi sacrificate pentru a preveni raspandirea virusului. Riscul este foarte mare pentru ca in vecinatate se mai afla o alta ferma de porci.

- Viorel Catarama a anunțat ca nu crede in masurile anticoronavirus luate de Guvern și a cerut raspicat sa fie lasat sa se infecteze. Politicianul cu vederi liberale, care a obținut un procent de 0,53% la ultimele alegeri prezidențiale, a fost recent intr-un focar din apropierea Bucureștiului.”Am fost…

- Autoritatile sanitar veterinare din Harghita sunt in alerta dupa ce prezenta virusului pestei porcine africane a fost confirmata la o gospodarie din Odorheiu Secuiesc, fiind emisa decizia uciderii imediate a 79 din porci, din doua localitati, a informat joi Institutia Prefectului Harghita. …

- Ultimul focar de pesta porcina africana de pe raza judetului Timis, cel din comuna Bucovat, deschis in urma cu doua luni, a fost declarat oficial inchis, miercuri, in cadrul Comitetului local pentru situatii de urgenta Timis."Ca urmare, se ridica restrictiile sanitar-veterinare privind circulatia…

- S-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane, la porcul domestic, intr-o ferma situata in extravilanul localitații Glodeanu Siliștea unde sunt aproximativ 7000 de exemplare. In urma confirmarii diagnosticului la 6 dintre exemplare, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București…

- “Avem un focar de pesta porcina africana intr-un fond cinegetic de vanatoare, e vorba de 13 Corbi. Avem confirmarea, am convocat clcb -ul (comitetul local de combatere a bolilor). Am vb cu domnul prefect și cautam o modalitate de lucru online in așa fel incat sa nu ne intalnim reprezentanți a zece instituții…