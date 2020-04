Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, aflata practic intr-o stare de asediu din cauza pandemiei de coronavirus, a comemorat discret, vineri, un deceniu de la catastrofa aeriana de la Smolensk, un oras din vestul Rusiei, soldata cu moartea a 96 de persoane, intre care si presedintele de la acea vreme Lech Kaczynski, relateaza AFP.

- Ministerul de Externe polonez a trimis o nota diplomatica ambasadei ruse la Varsovia, solicitand din nou Moscovei sa-i restituie epava avionului in care calatorea, intre altii, presedintele Lech Kaczynski, si care s-a prabusit in apropiere de Smolensk (vestul Rusiei) in 2010, informeaza vineri dpa.…

- Polonia comemoreaza vineri 10 ani de la accidentul aviatic produs la data de 10 aprilie 2010 la Smolensk, in vestul Rusiei, in care si-au pierdut viata toti cei 96 de ocupanti ai avionului Tupolev 154, printre care seful de atunci al statului polonez, Lech Kaczynski, sotia acestuia, precum si o parte…

- Jaroslaw Kaczynski a reușit sa se impuna. În noaptea de luni spre marti (6/7 aprilie), la sfârșitul unei zile parlamentare extrem de agitate, liderul majoritații ultra-conservatoare a Partidului PiS (Lege și Justiție) a obtinut votul pentru o modificare a codului electoral prin introducerea…

- Polonia nu va trimite nicio delegatie guvernamentala la Smolensk (estul Rusiei) pe 10 aprilie, la zece ani dupa catastrofa aeriana soldata cu moartea presedintelui de la acea vreme Lech Kaczynski si a altor inalti demnitari polonezi, a declarat vineri la postul public de televiziune TVP Michal Dworczyk,…

- Polonia va organiza alegerile prezidentiale pe 10 mai, a anuntat miercuri presedintele Sejm-ului (camera inferioara a parlamentului de la Varsovia), Elzbieta Witek, informeaza DPA. Presedintele in exercitiu Andrzej Duda, sustinut de Partidul Lege si Justitie, ramane favoritul clar in sondajele de opinie,…