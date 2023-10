VIDEO. Polițiștii și procurorii din Cimișlia au reținut un tânăr fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor Poliția a fost sesizata la 11 octombrie precum ca o persoana necunoscuta ar fi intrat pe teritoriul unei gradinițe din orașul Cimișlia și ar fi plasat langa un garaj de pe teritoriu un obiect suspect. Ulterior, la fața locului, oamenii legii au depistat un pachețel acoperit cu banda adeziva, in interiorul caruia se afla o masa cristalina de culoare alba, asemanatoare cu droguri de tip PVP. Astfel, ca urmare a acțiunilor intreprinse de polițiști, persoana care ar fi plasat pachețelul a fost identificata și localizata. Este vorba despre un tanar in varsta de 22 de ani, originar din satul Tirnova,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Orhei au destructurat o grupare infracționala specializata in comercializarea drogurilor. Un barbat in varsta de 41 de ani, impreuna cu inca 3 femei cu varstele cuprinse intre 30 și 42 de ani din Orhei, membri ai unei grupari criminale, sunt cercetați penal pentru circulația ilegala a…

- Urmare a unui dosar penal trimis in judecata in anul 2021, procurorii PCCOCS anunța condamnarea la 9 ani inchisoare a unui barbat din Florești pentru circulația ilegala a drogurilor de tip amfetamina, in Capitala, scrie Jurnal.md . Astfel, potrivit procurorilor, barbatul cu varsta de 29 de ani, locuia…

- Ofițerii Direcției Antidrog a INI in comun cu colegii din cadrul Inspectoratului de poliție Rișcani a DP mun. Chișinau și Inspectoratul de poliție Anenii Noi, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinau oficiul Rișcani au reținut un membru al unei grupari infracționale specializat in comercializarea…

- Tragedia petrecuta in stațiunea 2 Mai din Constanta nu ii face mai responsabili pe șoferii bucureșteni. Azi-noapte, agentii de la Rutiera au gasit intr-o masina 46 de pliculete cu o substanta alba. In urma controalelor, alti șoferi au iesit pozitivi la testul drog, iar altii la etilotest. De aproape…

- RADARE pe drumurile din ALBA: locații in care Poliția monitorizeaza traficul rutier. Atenționari pentru șoferi Polițiștii rutieri din Alba se vor afla in trafic și in acest weekend. Vor monitoriza circulația, pentru evitarea accidentelor. Vor fi amplasate aparate radar in mai multe zone din județ. Șoferilor…

- Polițiștii din Cimișlia au demascat și documentat activitatea ilegala a unui barbat de 44 de ani, care ar fi cultivat și instrainat droguri in proportii deosebit de mari pe teritoriul țarii. In scopul probarii acțiunilor ilegale ale suspectului, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia,…

- Scandal terminat la Poliție, la Sebeș. Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a lovit copilul și a distrus un televizor in locuința Scandal la Sebeș: un barbat a fost reținut de polițiști, dupa ce și-a lovit copilul și a distrus un televizor. Potrivit polițiștilor, scandalul s-a produs in seara zilei…