- Polițiștii ies astazi in strada. Vor picheta sediul Ministerului Muncii, dupa care vor pleca in marș catre Guvern Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12:00 politistii sa plece in mars…

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta desfasurarea unui nou miting national al lucratorilor din Sanatate, miercuri, incepand cu ora 11:00, in Piata Victoriei din Bucuresti. La protest sunt asteptati sa ia parte peste 5.000 de angajati din Sanatate. Revendicarile sustinute de protestatari au ca scop…

