Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 28 de ani, din Craiova, s-a sinucis in arestul din cadrul IPJ Dolj, dupa ce anterior evadase și a fost prins. Vineri seara, in jurul orei 20.00, un tanar de 28 de ani, din Craiova, aflat in starea legala de reținere și fața de care instanța de judecata a emis mandat de arestare…

- Familia regala din Spania se afla acum in centrul unui nou scandal. Fostul cumnat al reginei Letizia a dezvaluit ca a avut o relație cu aceasta inainte sa se casatoreasca cu sora ei, Telma, ba chiar a postat și dovezi ale aventurii lor. Fostul cumnat al Reginei Letizia susține in mod senzațional ca…

- La data de 30 noiembrie a.c., polițiștii municipiului Ramnicu Valcea au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de un barbat de 56 de ani, cetațean german, banuit de incalcarea ordinului de protecție provizoriu și amenințare. In fapt, la data de 30 noiembrie a.c., Poliția municipiului Ramnicu…

- Poliția germana a percheziționat 15 proprietați din patru regiuni pentru legaturi cu grupul militant Hamas și Samidoun, o organizație pro-palestiniana, a anunțat joi Ministerul de Interne, potrivit Politico. „Ne continuam acțiunea consecventa impotriva islamiștilor radicali”, a declarat ministrul de…

- Anchetatorii au reușit sa ii identifice pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Cei trei barbați ar fi din Dolj, iar pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Procurorii din Sibiu au anunțat ca cei trei barbati suspectati […]…

- UPDATE: Pirotehnistii au verificat ambele autoturisme ale fostei judecatoare, care sunase la 112 sa spuna ca a fost amenintata si ca sub un autoturism ar putea fi amplasata o bomba. Niciun dispozitiv strain nu a fost insa gasit. „Masinile familiei, precum si imobilul, au fost verificate, nefiind gasit…

- Eveniment Prins in timp ce incerca sa fure 20.000 lei dintr-o locuința / Un barbat, din Peretu, a fost reținut și introdus in arestul IPJ octombrie 31, 2023 14:24 Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Peretu, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa la furt calificat, a fost…

- Poliția din Israel și serviciul de securitate interna Shin Bet au interogat șase palestinieni care au participat la atacurile din 7 octombrie și care au fost capturați inainte sa poata reveni in Gaza, potrivit publicației Jerusalem Post. Imaginile de la interogatorii, publicate luni, arata pasaje din…