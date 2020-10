Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Alin Nica, presedintele ales al CJ Timis, a blocat acordul de colaborare dintre PNL si USR pentru Consiliul Judetean si Consiliul Local, sustin surse politice pentru Adevarul. Desi cele doua parti erau foarte aproape sa bata palma, Nica s-a razgandit peste noapte si le-a transmis celor din…

- Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, a anunțat, joi, ca negocierile dintre USR PLUS și PNL Timiș nu au fost duse la bun sfarșit. „Am agreat un text de parteneriat și cu cinci minute inainte sa inchidem acest parteneriat partenerii noștri potențiali ne-au spus ca nu sunt in masura sa onoreze ce…

- Acesta a anunțat ca in ultimele zile s-a preocupat de cateva domenii importante pentru oras, fara sa ofere insa prea multe detalii, acestea urmand sa fie dezvaluite saptamana viitoare. Fritz a adaugat ca va schimba unele lucruri de la ”radacina” si ca va dezamagi in cateva privinte, deoarece va lua…

- Noul primar al Timișoarei și echipa sa din USR PLUS incep vineri negocierile cu PNL Timiș, pentru o alianța postelectorala. Proaspat validat in funcția de primar, Dominic Fritz crede ca negocierile sunt intre doi parteneri egali și fiecare partid ar trebui sa aiba un viceprimar și un vicepreședinte…

- Liberalii vor ambii viceprimari in Timișoara. Biroul Politic Județean a stabilit cine face parte din comisia de negociere care va stabili alianța postelectorala cu USR PLUS. Negocierile nu au inceput inca, pentru ca primarul ales Dominic Fritz este in izolare.

- Noua politicieni din USR-PLUS fac parte din echipa care va negocia o alianța cu PNL, atat la nivelul Timișoarei, cat și la nivelul județului Timiș. Printre ei se numara și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, Catalin Drula, deputat USR de Timiș și președintele Plus Timiș.

- Romania ar putea avea al doilea presedinte german consecutiv. Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei, nu exclude o viitoare candidatura la Presedintia Romaniei, insa afirma ca momentan nu are asemenea planuri, ci vrea sa se concentreze pe ceea ce are de facut la primarie."Nu sunt primar,…

- Negocierile purtate in ultimele zile intre Pro Romania și PSD Timiș au eșuat, iar filiala locala a partidului condus de Victor Ponta a confirmat faptul ca, pentru alegerile locale din septembrie, candidații sai sunt Marius Craina pentru Primaria Timișoara, respectiv Adrian Pau pentru Consiliul Județean…