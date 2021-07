Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren uriașa avut loc in apropiere de Koln. Mai multe persoane au murit și altele sunt date disparute. Autoritațile au declarat pentru AFP ca au fost “confirmate” mai multe decese. Zeci Ambulanțe și mașini de pompieri din mai multe orașe din apropiere de Koln se indreapta spre locul tragediei.…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- Mai multe zone ale orașului Galați au fost inundate, miercuri seara, in urma unei ploi torențiale care a fost insoțita de grindina, fulgere și tunete. Autoritațile au emis un cod roșu și au trimis populației mesaj RO ALERT. Ploaia torențiala a inceput in jurul orei 19.00. Grindina a rupt copaci, iar…

- Zeci de localitați, din 16 județe, au fost afectate, sambata, de ape, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din sute de gospodarii și salvarea unor persoane. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, in contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in…

- Ploile torențiale cazute in ultimele ore au produs pagube. In Neamț și Galați apele au inundat strazi, gospodarii, iar un barbat a murit dupa ce a fost luat de viitura. ISU Neamț a intervenit pe strada Petru Movila din Piatra-Neamț unde 3 curți au fost inundate. O alta locuința a fost inundata in localitatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica și precipitații insemnate, valabila de luni, ora 10.00, pana miercuri, ora 10.00. Potrivit ANM, in jumatatea de est a țarii și local la munte vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis, duminica, o prognoza speciala pentru Capitala, in special, și restul țarii in general. Vor fi ploi torențiale, insoțite de grindina și descarcari electrice, in majoritatea regiunilor din țara. Instabilitatea va incepe de duminica de la ora 12 și este estimata sa dureze pana miercuri,…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti dupa-amiaza si pana joi seara, vor fi ploi, descarcari electrice, intensificari ale vantului, initial in vestul si nord-vestul tarii, iar apoi si in restul teritoriului. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si in vestul si nordul Olteniei,…