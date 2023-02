(video) Platforma DA a decis: Va participa la alegerile locale din 2023 sub brandul politic propriu

Platforma Demnitate și Adevar a anunțat ca a luat decizia sa participe la alegerile locale din Chișinau, din toamna anului 2023, sub brandul politic propriu. Anunțul in acest sens a fost facut de președintele formațiunii, Dinu Plingau, in cadrul unei conferințe de presa, care a aut loc dupa ședința de astazi, 26 februarie, a Consiliului Național al Partidului Platforma.