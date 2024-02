Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Demnitate și Adevar, Partidul Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbarii, trei formațiuni pro-europene vor candida impreuna la alegerile parlamentare și prezidențiale, reprezentanții acestora anunțand miercuri crearea unei coaliții.

- Noii aleși ai Consiliului Municipal Chișinau s-au intrunit, astazi, in ședința de constituire. Conform rezultatelor scrutinului local general din 5 noiembrie 2023, in CMC sunt 20 de aleși ai Partidului Mișcarea Alternativa Naționala, 20 de consilieri de la Partidul Acțiune și Solidaritate, 6 consilieri…

- Mandatul candidatei Platformei Demnitate și Adevar la primaria Gratiești, Olga Caraman, implicata in scandalul „pliantelor denigratoare”, inca nu a fost validat, chiar daca aceasta a caștigat alegerile cu votul de incredere a peste 78% dintre alegatori. „Avem victorie și la Curtea de Apel, insa PAS…

- Instanța de judecata din Caușeni obliga Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Caușeni sa valideze mandatul de primar al lui Anatol Donțu, care a ciștigat alegerile pentru funcția de primar de Caușeni. Anunțul a fost facut de catre liderul Platformei Demnitate și Adevar, Dinu Plingau, transmite…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintei Maia Sandu, nu a reușit sa obțina nicio primarie de municipiu, dupa turul doi al alegerilor din Republica Moldova, deși a castigat cele mai multe mandate de primar, scrie Agerpres.Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorala Centrala (CEC),…

- Consiliul Audiovizualului a sancționat 4 furnizori de servicii media cu 6 amenzi in suma de 55 000 de lei și o avertizare publica pentru abateri privind reflectarea campaniei electorale. Astfel, Jurnal TV a fost amendat cu 25 000 de lei pentru ca a abordat subiecte cu conținut electoral in programele…

- Conform declaratiei de avere din 2023, Carmen Pedestru are doua imobile. In anul 2003 si a cumparat o casa de locuit de 107 mp in Constanta si in 2022, pe numele ei si al Georgetei Pedestru a fost lasat mostenire un apartament de 75,15 mp Declaratia de interese din 2023 arata ca angajata CJC are actiuni…

- Șefa statului Maia Sandu nu este mulțumita de modul in care decurge reforma justiției, dar afirma ca aceasta oricum va continua. Declarații in acest sens au fost facute de șefa statului in cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la postul național de radio. Președinta considera ca reforma ar fi avansat…