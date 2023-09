Vincent van Quickenborne, ministrul belgian al Justitiei, și-a cerut, joi, scuze in Parlamentul dupa ce invitatii de la petrecerea de ziua lui au fost surprinsi de camerele de supraveghere urinand pe o duba de politie goala, relateaza BBC. Vincent Van Quickenborne a insistat ca nu a stiut ce au facut invitatii sai, dar si-a cerut […] The post VIDEO. „Pipigate”, in Belgia. Ministrul Justiției și-a cerut scuze dupa ce musafirii lui au urinat pe o duba a poliției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .