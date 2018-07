Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la stația Marunțișu au intervenit marți seara pentru salvarea unui barbat care a fost surprins pe o insula formata pe raul Buzau, in urma deversarii controlate a lacului de acumulare de la Siriu. Intervenția s-a incheiat la ora 20.00, cu succes. Potrivit pompierilor, barbatul se afla la…

- Un barbat a fost surprins, marți, pe o insula formata pe raul Buzau, in urma deversarii controlate a lacului de acumulare Siriu, pompierii intervenind pentru salvarea acestuia, transmite corespondentul Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Crețu, barbatul surprins de…

- Pompierii buzoieni au fost solicitati sa intervina in cazul unei misiuni de salvare a unei persoane surprinsa de apa in urma deversarii din lacul de acumulare Siriu pe raza localitatii Lunca Priporului, oras Nehoiu. Vom reveni cu amanunte!

- Panica pe strada Luminii. Oamenii din zona s-au alertat in momentul in care au vazut ca iese fum dintr-o locuinta si au alertat imediat fortele de interventie. Pompierii au directionat imediat in zona doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Interventia prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se…

- Panica pe strada Luminii. Oamenii sin zona s-au alertat in momentul in care au vazut ca iese fum dintr-o locuinta si au alertat imediat fortele de interventie. Pompierii au directionat imediat in zona doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Interventia prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se…

- Zeci de locuinte, anexe gospodaresti, beciuri si subsoluri din 31 de localitati au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in urma ploilor torentiale si a vijeliilor. In Vrancea, pompierii au salvat un cioban cu 200 de animale ramase blocate pe insula in mijlocul raului.

- Pompierii s-au luptat toata noaptea sa stinga un incendiul care a cuprins la miezul noptii adapostul de animale al unei ferme din comuna Merei, judetul Buzau. Proprietarul a ramas fara o parte din bovinele surprinse in grajd si peste 40 de tone de furaje. Interventia pompierilor a durat cinci ore.

- Pompierii s-au luptat toata noaptea sa stinga un incendiul care a cuprins la miezul nopții adapostul de animale al unei ferme din comuna Merei, județul Buzau. Proprietarul a ramas fara o parte din bovinele surprinse in grajd și peste 40 de tone de furaje. Intervenția pompierilor a durat cinci ore. Dupa…