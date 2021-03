VIDEO Parlamentarii reiau dezbaterile pe Legea bugetului de stat. Marti va fi votul final Continua dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. Marti, 2 martie, va fi votul final.



Dezbaterile au fost intrerupte, in noaptea de luni spre marti, la ora 2,00, dupa ce timp de cateva ore au fost prezentate si supuse votului amendamentele formulate la bugetul Ministerului Dezvoltarii. De altfel, pentru acest buget au fost formulate cele mai multe amendamente - peste doua mii -, foarte multe fiind sustinute in plen.



Proteste ale sindicalistilor din Sanatate, la portile Palatului Parlamentului, in zilele in care bugetul va fi dezbatut in plen… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

