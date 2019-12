Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Imagini incredibile, surprinse de catre un barbat la Cimitirul Sfantul Lazar din Capitala. Un filmulet cu infatisarea unui sicriu intors pe o parte, ce sta aruncat intr-o groapa destinata inhumarii persoanelor neidentificate, in scurt timp a devenit viral pe facebook.

- Astazi, trupul neinsuflețit al lui Mihai Constantinescu a fost depus la biserica Sfanta Parascheva din Capitala. Zeci de oameni au veni pentru a-i aprinde o lumanare și a-i aduce o floare marelui artist al generației de aur, care a plecat ieri intr-o lume mai buna.

- Momente emoționante și imagini care intristeaza o țara intreaga! Teatrul Bulandra din Capitala a devenit loc de pelerinaj pentru cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu celei care a fost marea doamna a comediei romanesti, Tamara Buciuceanu-Botez!

- A rasarit soarele pe strada Andreei Antonescu. Dupa o perioada cu nori, viata ei s-a inseninat, iar acum artista are toate motivele sa fie fericita. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca Andreea Antonescu iubeste din nou.

- Culmea iresponsabilitatii. Pe internet a aparut un filmulet, in care un sofer se lauda cum conduce masina cu piciorul. Din imagini se poate observa ca viteza automobilului depaseste 120 km/ora. Incidentul a avut loc pe o strada din Capitala.

- Salvatorii au intervenit de urgenta in urma unui accident grav de circulatie care s-a produs la intersectia strazilor Alba Iulia și Onisifor Ghibu din Capitala cu implicare unui troleibuz de pe ruta 21 si a unui autovehicul de model Porsche Cayenne.

- Imagini exclusive din curtea lui Gheorghe Dinca au fost prezentate, luni, la „Acces Direct”. Acestea au fost surprinse chiar in timp ce monstrul din Caracal facea reconstituirea in cazul Alexandrei Maceșanu, pe care susține ca a ucis-o și a ars-o intr-un butoi.