Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea pluteste in aer pentru Antonia si Alex Velea. Cei doi sunt indragostiti nebuneste unul de celalalt, lucru pe care cei doi artisti il demonstreaza ori de cate ori se afla unul in compania celuilalt. De curand, vedetele si-au bucurat fanii cu niste imagini de senzatie, sarutandu-se in vazul…

- Viața de artist necesita un aspect fizic perfect, iar Mario Fresh cunoaște foarte bine acest lucru. Tanarul cantareț are mare grija de felul in care arata, insa aproape a uitat de cei din jurul sau.

- Pe tot parcursul curse, concurentii au trebuit sa indeplineasca mai multe probe care i-au pusin dificultate, iar cu fiecare etapa acestia trebuiau sa manance niste muraturi specific filipinez. Dupa mai multe probe in care au mancat pe nerasuflate muraturile dulci-acrisoare, cele trei echipe au trebuit…

- Intervenția lui Mircea Ursu, alias Bodyguardul lui Dumnezeu, vine pe fondul unui conflict mai vechi pe care acesta il are cu gruparea Cordunenilor, iar scandalul Abi-Velea pare mai degraba un pretext pentru ca acesta sa arunce cu alte jigniri și provocari catre cel supranumit ”Ștefan cel Mare”.…

- Totul a pornit de la o intalnire in mall , atunci cand cei doi s-au intalnit, iar Alex Velea l-a avertizat pe Abi Talent ca ar putea sa-i dea un „capac”, ca urmare a unor afirmații pe care le-ar fi facut despre el. In razboiul inceput cu Alex Velea, Abi Talent a atacat-o dur și pe Antonia, iar artista…

- O femeie de 37 de ani din Aiud este cautata de Poliție, fiind data disparuta de la domiciliu. A plecat de acasa vineri dimineața, in jurul orei 11.30 și nu a mai revenit. Este vorba despre Daciana Carmen Clayton, in varsta de 37 de ani. Semnalmente: – 1,72 m inalțime – 60 kg – par […] Citește FOTO:…

- Rudele unui tanar de 21 de ani din Timiș sunt la capatul disperarii. Gabriel a plecat de acasa din seara de Craciun, in vizita la un prieten din Timișoara catre Arad, dar nu a mai ajuns la destinație.

- Alex Velea și Mario Fresh s-au intors zilele trecute de la Asia Express, iar acum Antonia a facut primele declarații despre revenirea iubitului ei acasa. Artista a trecut cu greu peste perioada in care acesta nu a fost alaturi de ea, mai ales ca nu au stat niciodata atat de mult timp, departe unul de…