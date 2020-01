Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, si salvatorii au nevoie de o salvare! Cel mai mare centru de transfuzii din tara, spitale si chiar sediul pompierilor sunt in pericol sa se prabuseasca la un cutremur. Toate se afla de multi ani pe lista cladirilor cu bulina rosie. Cu toate acestea, oficialii se rezuma la promisiuni, in…

- Peste doar cateva zile, Cristina Rus (38 de ani) urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu celebra graviduta in timpul ultimelor pregatiri pentru nastere.

- Anul a inceput prost pentru Ioana Filimon. Vedeta a ajuns deurgența pe mana medicilor, dupa ce s-a accidentat la mana și a avut nevoie deghips. Aceasta a postat poe contul de socializare o imagine, in care le aratafanilor, brațul ei. Ioana Filimon a ajuns de urgenta la spital, in primele zile ale acestui…

- Obisnuita sa duca o viata de huzur, in care rasfatul este la ordinea zilei, Alexandra Becali nu tine cont de lege. Recent, fiica „Razboinicului Luminii” a incalcat prevederile Codului Rutier, de dragul unui moft. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Daca lui i se spune „Regele Soselelor”, ea de ce n-ar avea voie sa faca doar ceea ce-si doreste la volan? Iubita unui milionar celebru a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in trafic, in timp ce incalca legea.

- Unui sofer i s-a facut rau, luni, in timp ce circula cu masina pe Calea Grivitei din Bucuresti si a provocat un accident in lant in care au fost implicate zece masini. Mai multe persoane primesc ingrijiri medicale.

- In ziua de 7 noiembrie, polițiștii Sectiei de Politie Rurala Poiana Lacului au retinut un barbat de 46 de ani, din Pitesti, banuit de savarsirea infractiunilor de conducere fara drept si conducere sub influenta alcoolului. Barbatul a fost depistat anterior, in seara zilei de 6 noiembrie, in jurul orei…