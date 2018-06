Stiri pe aceeasi tema

- Liga a 3-a din Romania are parte de noi surprize. FRF a ajutat doua echipe cu renume din fotbalul mioritic sa promoveze in acest eșalon, chiar daca acestea nu au evoluat nicio secunda in barajele de promovare.

- Joshua Castellano este hotarat sa dea lovitura in afaceri! Italianul s-a apucat sa investeasca intr-un parc din Capitala. In ce baga banii „macaronarul”? Paparazzii Spynews.ro au raspunsul!

- Daniel Buzdugan (43 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati oameni de radio din Romania. Iubit de public, celebrul realizator reuseste sa faca senzatie chiar si atunci cand nu se afla la microfon. Mai ales in momentele in care langa el se afla fiul sau, Luca.

- Jucatorii de la Pandurii spun ca echipa lor este cea care trebuie sa joace pe noul stadion din Targu Jiu, in modernizarea caruia au fost bagati 20 de milioane de euro. Mijlocasul de 21 de ani, Daniel Pirvulescu, a declarat pentru li...

- Venirea ei pe lume a fost umbrita de un scandal monstruos de infidelitate, in care a fost implicat chiar tatal ei, baschetbalistul Tristan Thompson. Totuși, mamica ei, Khloe Kardashian, incearca sa nu lase ca aceasta situație s-o afecteze pe micuța. Prima imagine cu Khloe și micuța ei, True De aceea,…

- Chiar daca in Italia se afla cu Benevento pe ultimul loc din Serie A, Alin Tosca (26 de ani) este un premiant in afara gazonului. Internationalul roman este un familist desavarsit, care ar face totul ca fiul sau sa ajunga jucator de fotbal.

- Marcel Toader nu inceteaza sa ne uimeasca! Dupa ce si-a gasit linistea de o noua femeie, fostul rugbyst a trecut la urmatorul pas. Acesta vrea sa se mentina intr-o forma cat mai buna si, din cate se pare, a descoperit solutia ideala pentru a reusi acest lucru.