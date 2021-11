Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este prima putere agricola mondiala. In 2019, producția europeana a UE se cifra la 418,5 miliarde euro, iar statele care au o contribuție importanta sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda, Polonia și Romania. Impreuna, cele 7 state europene totalizeaza peste 75% din producția…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania a anunțat ca se cauta angajați in Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Scopul angajarilor este de a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Cuvantul „Metaverse” este alcatuit din…

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana pentru a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Compania a anunțat ca se cauta angajați in special in țari precum Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC.

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au crescut cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Cele mai importante cresteri…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…

- Economistul liberal Bogdan Glavan taxeaza discursul premierului Florin Cițu in care a spus ca economia romaneasca a crescut cu 13,6% in trimestrul doi din 2021 datorita masurilor luate de guvernul actual. Acesta susține ca șeful Executivului transmite mesaje aburitoare și ca iși asume merite care i…

- Tenismenul canadian Denis Shapovalov (10 ATP, al șaselea favorit) a fost învins în turul al doilea la turneul ATP 1000 de la Cincinnati de Benoit Paire (50 ATP). Paire, care în primul tur a trecut de sârbul Miomir Kecmanovic, va juca în optimi contra câstigatorului…