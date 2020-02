Stiri pe aceeasi tema

- Bong Joon-ho a primit premiul Oscar pentru regie, pentru "Parasite", la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. La premiul Oscar pentru cel mai bun regizor au mai fost nominalizati Martin Scorsese ("The…

- Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicata Primului Razboi Mondial, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicata Primului Razboi Mondial, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE, scrie Agerpres.…

- Drama ”Joker”, regizata de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar, acordate de Academia americana de film pe 9 februarie.”Joker” a primit 11 nominalizari la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” si…

- Cineastii Quentin Tarantino si Martin Scorsese se numara intre cei cinci nominalizati la categoria „cel mai bun regizor” a premiilor Oscar 2020.Tarantino a fost selectat pentru regia filmului „Once Upon a Time... in Hollywood”, iar Scorsese, pentru „The Irishman”. La aceasta categorie…

- Cineastul britanic Sam Mendes a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor cu filmul "1917", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). La aceasta categorie au…

- Cea de-a 77-a editie a galei Globurilor de Aur are loc duminica noapte, la Los Angeles si da startul sezonului marilor premii cinematografice de la Hollywood. Ramy Youssef este primul câstigator al serii, fiind desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie, potrivit Mediafax. Ramy…

- Lungmetrajul "Marriage Story" s-a clasat luni in fruntea topului productiilor care au primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, dupa ce a fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film…