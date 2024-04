Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Poliției de Frontiera au raportat un caz de trecere ilegala a frontierei moldo-ucrainene, cu documentarea a 10 cetațeni din Ucraina. Incidentul a avut loc in data de 24 martie, in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontiera Ocnița.

- Suspectul reținut dupa perchezițiile de la Edineț din 19 martie curent, pentru trafic de droguri, a fost plasat in arest preventiv, Masura a fost aplicata la demersul procurorilor, anunța reprezentanții Procuraturii.

- Barbatul care a incercat sa incendieze secția de votare, de la Ambasada Rusiei in Chișinau, a fost plasat in arest pentru 20 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana. Incidentul a avut loc pe 17 martie, in jurul orei 11:30. Potrivit poliției, barbatul a aruncat doua recipiente…

- Noaptea precedenta, angajații Poliției de Frontiera au raportat un caz de trecere ilegala a frontierei moldo-ucrainene, in zona de sud a țarii, cu documentarea a opt cetațeni din Ucraina. Incidentul a avut loc in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontiera Basarabeasca. Astfel, in timpul…

- Procurorii cer arest preventiv pentru angajatul Ocolului Silvic din Soroca, reținut ieri, pentru trafic de influența. Acesta ar fi promis sa favorizeze un candidat la obținerea permisului de conducere.

- Șeful de direcție al Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP), invinuit recent in dosarul de baza al contrabandei cu țigari de 3,8 milioane lei de la Vulcanești ramane in arest la domiciliu. Contestarea procurorilor a fost respinsa.

- Șeful de Direcție din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Punlica, reținut in dosarul de contrabanda cu țigari de 3,8 milioane de lei de la Vulcanesti, ramine in arest la domiciliu, anunța PCCOCS. „Șeful de direcție al INSP nu va fi investigat in stare de arest in penitenciar, așa cum au solicitat…