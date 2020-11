VIDEO Orban: Noile decizii privind combaterea pandemiei de COVID-19 vor fi aplicate de luni

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat in aceasta seara noi restricții care ar urma sa intre in vigoare luni, dupa ce vor fi aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, targurile si pietele se vor inchide incepand de luni, 9 noiembrie, ceea ce nu s-a intamplat…

- Premierul Ludovic Orban a convocat miercuri seara o ședința operativa la Guvern pe situația pandemiei de coronavirus de la noi din țara, dupa noul bilanț record raportat de Grupul de Comunicare Strategica.

- Masurile sprijinite pe rațiuni medicale cu impact public trebuie luate cu maxim discernamant și bunavoința, astfel incat ele sa nu conduca la afectarea unor libertați, la contrarierea și tulburarea oamenilor credincioși care compun majoritatea societații romanești, arata Patriarhia Romana intr-un comunicat.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta au luat noi masuri cu privire la combaterea COVID 19. Printre multe altele, s a decis ca "Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca luni, 5 septembrie, se va decide in Comitetul Național de Situații de Urgența reintroducerea restricțiilor pentru țarile care au un nivel de infectare cu Covid-19 mai ridicat decat al Romaniei, informeaza HotNews. Astfel, va exista regula celor ”trei zile”, dar și…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta. Dupa iesirea din starea de urgenta, Romania a intrat, pentru prima data, in starea de alerta la data de 15…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, in deschiderea sedintei de Guvern, ca pana la 1 septembrie va adopta o Hotarare care sa contina regulile pentru redeschiderea teatrelor, cinematografelor, restaurantelor si cafenelelor. Masurile de redeschidere vor fi luate de Ministerul Sanatatii in colaborare…

- Conferinta de presa anuntata de presedintele Klaus Iohannis are loc in contextul in care Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) dezbate miercuri ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pentru limitarea raspandirii COVID-19 in timpul campaniei electorale, dar si masurile…