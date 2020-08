Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intrebat despre primarii trecuți de la PSD la PNL, ca nu a facut „socoteala” lor și ca nu a semnat pentru nicio candidatura, aceste fiind aprobate de președinții de filiale județene.

- Premierul Ludovic Orban s-a aratat deranjat, joi, de interesul jurnaliștilor fața de primarii PSD racolați de liberali. Intrebat de primarii social-democrați care candideaza din partea PNL la locale, Ludovic Orban nu a zis inițial nimic și a vorbit pe alt subiect. La a doua intrebare referitoare la…

- „Unde sa continuam? Nu continuam nimic. S-au depus candidaturile. Nu va uitati ca o multime de primari care au vrut sa candideze din partea PNL, candideaza din partea altor partide. Eu nu am semnat nicio lista de candidatura pentru un primar venit de la alt partid. Candidaturile sunt semnate de liderii…

- Presedinte Klaus Iohannis s-a declarat ofensat cand a fost intrebat de ce a girat racolarile de primari si parlamentari de catre PNL. Mai mult, acesta a declarat ca nu are nicio legatura cu vreun partid, desi acesta a participat la numeroase evenimente ale PNL in fosta campanie.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca el nu este de acord cu transferurile de primari de la PSD la PNL, asta in ciuda faptului ca liderii PNL din teritoriu transfera in fiecare zi.”Parerea mea o știți! Nu incurajez acest lucru și de-a lungul timpului nu am apreciat acest fenomen.”, a…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot sau vor putea sa-și finanțeze activitatea sau investițiile prin fonduri nerambursabile sau diferite forme de creditare cu garanții de stat, existente sau aflate în curs de aprobare, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban, la o discuție online…

- In contextul redeschiderii teraselor, cu condiția stricta de identificare a clienților, comercianții de profil au instituit, conform cerințelor, un fel de caiete in care clienții sa-și treaca numele și numarul de telefon. Surprinzator, primul nume din registrul de la Temple este al premierului Ludovic…