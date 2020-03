Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, cel care de cateva zile se afla la Suceava pentru a coordona situația generata de infectarile cu COVID-19 de la Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” va prelua funcția de ministru dupa demisia lui Victor Costache. Propunerea a fost anunțata…

