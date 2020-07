Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a avut o interventie vineri, la evenimentul "European Digital Innovation Hubs – Boosting the digital transformation process", organizat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. El a afirmat ca nu este un proces simplu cel de informatizare a administratiei publice. “Important pentru…

- Digitalizarea reprezinta o prioritate absoluta pentru Guvern, iar in perioada urmatoare importanta este pregatirea lansarii procedurilor de licitatie pentru tot ceea ce inseamna aplicatii digitale de informatizare a administratiei publice, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Pentru Guvernul…

- In aceste momente, Ludovic Orban participa la evenimentul ldquo;Romanian Information Day", organizat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.Premierul Ludovic Orban a orecizat ca Digitalizarea reprezinta un obiectiv fundamental pentru guvernul condus de el. "Este evident ca e foarte important un…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) organizeaza, vineri, o videoconferinta de informare privind rolul centrelor de inovare digitala in implementarea viitorului Program Europa Digitala, intitulat European Digital Innovation…

- Programul premierului Ludovic Orban de vineri, 31 iulie, transmis de Biroul de presa al Guvernului, relateaza Agerpres.Citește și: Robert Negoița, despre Gabriela Firea: 'Voia sa faca Partidul Oxigen sau Partidul Verde. Minte cu o lejeritate dezarmanta! Admir oamenii care pot minți așa!'*…

- Consiliul Județean Cluj a organizat marți, 21 iulie 2020, in parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, o videoconferința ce a avut ca tema ,,Inrolarea primariilor din județul Cluj pe platforma GHIȘEUL.RO”.

