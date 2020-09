VIDEO Orban: 2,7 miliarde de euro din fonduri europene, atrase în decurs de zece luni Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca in cele zece luni de cand PNL se afa la guvernare au fost absorbite aproape 2,7 miliarde de euro fonduri europene, comparativ cu 1,1 miliarde, atrase de guvernul anterior in decurs de zece luni.



"Deja am luat masuri la care nu s-au gandit cei de dinaintea noastra. Noi deja am alocat fonduri pentru pregatirea proiectelor, deja avem o gandire foarte bine pusa la punct, astfel incat sa nu treaca cinci ani de zile, cum a fost in perioada guvernarii PSD, ca sa incepem sa absorbim fondurile europene. M-am uitat cu mare atentie pe date. In… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

