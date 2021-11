Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian a fost suprins de un sistem de monitorizare video in timp ce abandona un pui de pisica pe care il transportase cu mașina. Polițiștii de la Biroul pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, in urma carora au descoperit ca este vorba despre un barbat in varsta…

- Un varstnic buzoian a fost amendat cu 1500 de lei, pentru ca a abandonat un pui de pisica, aruncandu-l in strada, din mașina, iar micuța felina a fost apoi la un pas de a fi linșata de doi caini maidanezi, dar a reușit sa scape, ca prin minune. Tot incidentul a fost suprins de o camera de supraveghere…

- Biroul pentru Protecția Animalelor Buzau a continuat activitațile de informare a cetațenilor cu privire la cadrul legislativ aplicabil in domeniul protecției animalelor. De aceasta data, oamenii in uniforma au stat de vorba cu mai mulți cetațeni din orașul Buzau. „Politistii au reamintit detinatorilor…

- Polițiștii bacauani desfașoara activitați de informare a cetațenilor, ce au ca scop cunoașterea și adoptarea unor masuri pentru stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului, prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor, dar și pentru prevenirea infractiunilor…

- La data de 09 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau- Biroul pentru Protecția Animalelor, s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video aparute in spațiul public din care rezulta ca doi caini de talie mare s-au incaierat cu un altul. Din verificarile…

- Un proprietar a doi caini de talie mare, lasati liberi pe domeniul public, a fost sanctionat cu doua amenzi in valoare totala de 7.500 lei, dupa ce unul dintre cainii sai a atacat si a omorat un caine de talie mica, scos la plimbare de o femeie pe o strada din municipiul Braila, informeaza reprezentantii…

- Actiuni desfasurate de politistii din judetul Constanta.La data de 11 august a.c., in intervalul orar 10.00 14.00, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia si jandarmi constanteni, au desfasurat actiuni pentru asigurarea respectarii…