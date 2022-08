Stiri pe aceeasi tema

- Se menține trendul crescator al deceselor cauzate de COVID, anunța ministrul Sanatații. Alexandru Rafila spune, insa, ca in 2 - 3 saptamani și trendul deceselor va fi descrescator. Saptamana trecuta, Romania a ajuns la o medie de cazuri zilnice de 7.400 de cazuri, fața de 8.400 in saptamana precedenta.…

- Debitul Dunarii la Bazias ar putea ajunge la 1850 mc/s in data de 29 iulie, apropiindu-se astfel de cel mai mic debit, de 1580 cm/s. inregistrat in 1992, anunta Administratia Nationala Apele Romane (ANAR), care prezinta cifre comparative din care rezulta o scadere a volumelor de apa. De asemenea,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat 14.000 de cazuri de variola maimutei la nivel mondial si cinci decese inregistrate in Africa, a anuntat miercuri directorul general al agentiei sanitare, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 20% dintre candidații la examenul de titularizare din acest an au luat note sub 5, a anunțat ministrul Educației, Sorin Campeanu. Potrivit ministrului, peste 12.000 de candidați au luat peste nota 7.00 la concursul de titularizare, iar 146 au luat nota 10.00. Fii la curent cu cele mai…

- In al doilea trimestru, China a inregistrat o creștere a PIB-ului de 0,4% fața de anul trecut, sub așteptari, in condițiile in care economia se lupta sa se debaraseze de impactul restricțiilor Covid, scrie CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat marți ca pandemia COVID-19 ramane o urgența globala, la aproape doi ani și jumatate dupa ce a fost declarata pentru prima data, potrivit Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ex-premierul Ion Chicu a venit cu un comentariu dupa ce, ieri, Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova a organizat Gala Businessului Moldovenesc - eveniment la care mai multe companii din țara au fost menționate pentru succesele lor remarcabile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…