- Astazi, artista caștigatoare a unui Grammy Kali Uchis dezvaluie o noua piesa, „No Hay Ley”. „Am scris acest cantec despre a pune dragostea mai presus de orice”, spune Uchis. „„En el amor no hay ley” inseamna „nu exista legi in iubire.” Fii cu cine te face fericit și nu asculta ce are de spus altcineva…

- La 19 ani de la lansare, Radu Sirbu prezinta primul remix cu clip al hitului internațional „Dragostea din Tei”. Melodia trupei O-Zone a ajuns in topurile din toata lumea și a fost preluata inclusiv de vedete precum Rihanna și T.I. „Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei/ Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma,…

- Anamaria, Emil, Alexia, Bogdan și Miruna adica tinerii din 6Teen au revenit cu noutați și surprize muzicale iar impreuna cu Sprint Music au lansat piesa “1 2 3”. O alta surpriza esta ca pentru prima data puștii nu au mai colaborat cu Mellina, ci i-au avut alaturi pe Ralflo și Aura Gheorghe. Cea mai…

- Poppy Ajudha a lansat piesa “NO!”. Sfidator și propulsiv, single-ul „NO!” se aduna in jurul mesajului esențial de prețuire a autonomiei și a granițelor noastre intr-o lume care incearca din ce in ce mai mult sa le darame. Reprezinta prima melodie de la Poppy de la lansarea albumului ei de debut The…

- JID a lansat single-ul “Dance Now” și a anunțat data urmatorului album. Piesa este produsa de colaboratorul Christo, iar JID iși impletește versurile in jurul ritmului amenințator pentru mai multe schimbari de flow, versuri antologice și un refren oferit de Kenny Mason și Foushee. Videoclipul pentru…

- benny blanco a lansat “Bad Decisions”, alaturi de BTS si Snoop Dogg, primul single de pe urmatorul album al lui Blanco, al treilea material din cariera, care este așteptat la sfarșitul acestui an. Benny Blanco este renumit pentru ca a lucrat cu vedete ale muzicii pop precum Justin Bieber, Katy Perry,…

- Astazi, 29 iulie, rapper-ul, producatorul și artistul NAV a lansat primul single de pe viitorul sau album. Piesa „Never Sleep” cu Lil Baby și Travis Scott a fost produsa de Tay Keith și Grayson si co-produsa de Mike Dean. “Demons Protected By Angels”, urmatorul album de studio, dupa “Good Intentions”…

- O mai țineți minte pe Dana Marijuana? „Cea mai fidela fata”, potrivit denumirii unei piese lansate in anul 1999, cand și-a facut debutul, continua sa investeasca in talentul sau artistic. Dana Marijuana a lansat o piesa noua, vineri, 8 iulie. In ea, cantareața vorbește despre sentimentul de iubire suprema.…