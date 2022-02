Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii UBB care monitorizeaza situația COVID-19 in Romania estimeaza ca in aceasta saptamana vom avea o ușoara scadere a numarului de infectari, fiindca am ajuns in „varful valului 5”.

- Medic roman: Varianta Omicron este ca o „racheta teleghidata” care ii va cauta in special pe cei nevaccinați Medic roman: Varianta Omicron este ca o „racheta teleghidata” care ii va cauta in special pe cei nevaccinați Medicul roman Octavian Jurma a declarat, luni seara, la Digi24, ca varful valului…

- Africa de Sud anunta ca a depasit varful valului Omicron fara o crestere semnificativa a numarului dedecese. Varful valului Omicron a fost depasit fara cresterea numarului de decese, in Africa de Sud, noteaza Mediafax . „Toti indicatorii sugereaza ca tara a depasit varful celui de-al patrulea val al…

- Romania a intrat intr-o faza de scadere accelerata a numarului zilnic de cazuri Covid-19, insa acest lucru se datoreaza numarului de teste zilnice, care a fost redus, spune epidemiologul Octavian Jurma.