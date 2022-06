Grupa mica surprinsa intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Ursoaica cu cei doi pui a fost filmata de camerele de monitorizare a faunei instalata de specialiștii Romsilva din cadrul administrației Parcului Natural Putna Vrancea. Ursoaicele sunt devotate și protectoare cu puii lor, iar aceștia raman alaturi de ea cel puțin doi ani. Romania are […] Articolul VIDEO! O ursoaica insoțita de doi pui a fost filmata de camerele de monitorizare, in Parcului Natural Putna Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .