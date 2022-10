Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina in stop…

- O femeie de 86 de ani, infectata cu virusul West Nile, a murit la Spitalul Județean din Braila. Victima este din orașul Braila, iar decesul s-a produs la cateva zile dupa ce un alt brailean a murit din același motiv, in aceeași unitate medicala. Cele doua cazuri de meningita cu virusul West Nile au…

- Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. Exista, de asemenea, un nou titlu pentru soția lui Charles, Camilla, care devine Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru al familiei…

- Regina Elisabeta a ll- a a murit joi dupa-amiaza, la resedinta sa de la Balmoral, la varsta de 96 de ani, a anuntat Palatul Buckingham. Vom reveni cu detalii. The post Regina Elisabeta a ll- a a murit la varsta de 96 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca forțele sale au lovit trenul din gara Chaplyne, din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac in care Kievul spune ca 25 de civili au murit, iar 50 sunt raniți, printre victime fiind și copii, scrie agentia rusa de presa RIA Novosti. Anunțul vine la mai…

- Seful desemnat de rusi al orasului Mihailovka (Mihailivka), aflat in zona controlata de trupele ruse in regiunea Zaporojie, a murit in urma detonarii mașinii sale, a anunțat un responsabil al administratiei proruse a regiunii, potrivit Reuters. Vladimir Rogov, membru al administratiei regionale din…

- O femeie a murit dupa ce o umbrela de plaja luata de vant i s-a infipt in piept. Incidentul a avut loc pe o plaja din Garden City, Carolina de Sud, informeaza The Guardian. Turista a murit la spital, la aproximativ o ora mai tarziu, din cauza unui traumatismului toracic. Tammy Perreault avea 63 de […]…