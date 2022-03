O racheta sau o bomba a lovit o nava de marfa inregistrata in Bangladesh in portul ucrainean Olvia de la Marea Neagra, ucigand unul dintre membrii echipajului, a anunțat, joi, proprietarul navei. In acest moment sunt in curs operațiuni de salvare a celorlalți membri ai echipajului. „Nava a fost atacata și un inginer a fost […] The post VIDEO/ O nava din Bangladesh, lovita de o racheta in portul ucrainean Olvia de la Marea Neagra. Un membru al echipajului, ucis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .