Stiri pe aceeasi tema

- "Un apel de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 13.40, prin care s-a solicitat interventia pompierilor ca urmare a rasturnarii unui autoturism in afara partii carosabile, ce se deplasa pe una dintre arterele nodului de acces catre centura de ocolire Valcele-Apahida, in apropierea localitatii Gheorgheni.…

- O femeie din judetul Botosani a avut parte de un sfarsit cumplit. Botosaneanca a fost ucisa in curtea casei, de un autoturism scapat de sub control. Masina a rupt gardul si a lovit-o in plin.

- Cea mai mare pana de curent electric din ultimii 30 de ani din Romania a creat mari probleme și in Baia Mare. Oamenii spun ca aparatura electro-casnica a fost afectata, centralele electrice, iar becurile abia palpaiau. O intervenție neobișnuita au avut și pompierii militari din Baia Mare. O baimareanca…

- O femeie de 87 de ani din judetul Botosani a ars de vie in locuinta. Casa i-a luat foc de la jarul cazut din soba iar incenciul a mistuit toata gospodaria. O femeie de 87 de ani din comuna Varful Campului, judetul Botosani, a avut parte de un sfarsit cumplit. Femeia locuia singura intr-o casa Articolul…

- O femeie in varsta de 105 ani din Turcia a fost depistata cu COVID-19 și internata. La cinci zile de la inceperea tratamentului, aceasta s-a recuperat. O femeie de 105 ani din Turcia a fost internata in spital dupa ce testul pentru COVID-19 a ieșit pozitiv. Deși suferea de mai multe boli cronice, batrana…

- Metorologii au emis atentionari nowcasting de vreme rea. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vantul va sufla cu rafale care pot ajunge 110 kilometri pe ora. In anumite zone ale țarii va fi burnița și se va depune polei. Atenționare cod galben de burnița și polei Duminica de la ora 12.05…

- Polițiștii din Botoșani au efectuat 5 percheziții la persoane banuite ca ar fi creat mai multe conturi cu utilizatori și ar fi transmis peste 500 de cereri de livrare pentru diverse bunuri, folosind, in mod fraudulos, mai multe vouchere. Doi barbați au fost reținuți.

- O femeie cu probleme locomotorii a fost salvata de pompierii suceveni dintr-o casa care a luat foc. Victima a primit primele ingrijiri de la un echipaj SMURD. Pompierii au reușit sa stinga incendiul care a provocat pagube la doua case de lemn din Vatra Dornei, anunța MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților…