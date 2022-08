Stiri pe aceeasi tema

- Eroare fatala la un azil de batrani! O femeie s-a stins din viața la scurt timp dupa ce angajații azilului i-au dat sa dea detergent pentru vase, in loc de suc. Fiica femeii este in continuare impietrita de durere, inca de cand a primit apelul care o anunța ca mama ei nu mai este in viața, din cauza…

- Caz tragic in SUA, unde o femeie a murit dupa ce angajații azilului in care locuia i-au dat sa bea lichid de spalat vase in loc de suc. Alți trei batrani au fost transportați de urgența la spital dupa ce au baut lichid caustic. Fiica acesteia a declarat ca atunci cand batrana a ajuns la spital, starea…

- O femeie, de 59 de ani, și-a pierdut viața sambata dupa ce s-a rasturnat cu mașina și a intrat intr-un copac, pe Drumul National 15D, in zona localitatii vasluiene Cișmeaua Moldovencei, informaza Monitoruldevaslui.ro. Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare,…

- Un accident violent in care au fost implicate opt persoane a avut loc in apropierea localitații Campia Turzii. Șase persoane au fost transportate de urgența la spital. Pompierii din Cluj au intervenit vineri, 5 august, la un accident rutier grav care a avut loc intre Turda și Campia Turzii. In cele…

- Un barbat din judetul Bacau a injunghiat o femeie de 35 de ani si o fata de 10 ani, apoi s-a sinucis. Toti trei au murit, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. "La data de 30 Iulie, in jurul orei 17.40, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a fost sesizat prin 112, despre faptul ca, in…

- In noaptea de 11 12 iulie a.c., in jurul orei 01:00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul National 65 European 574, in afara localitatii Negreni.La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele…

- O femeie de 76 de ani a murit marți dupa ce ar fi cazut de la etajul 2 al unui camin de batrani din Craiova. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii au fost sesizați marți prin apel la 112 cu privire la faptul ca o femeie de 76 de ani, din comuna Afumați,…

- Alcoolul a luat o viata si a lasat cinci copii orfani. O femeie de 39 de ani a decedat pe patul de spital, unde a ajuns cu multiple traumatisme si in coma alcoolica. Victima fost batuta crunt de un vecin, dupa ce au consumat impreuna bauturi alcoolice.