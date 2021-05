VIDEO O balenă minke a fost salvată după ce s-a blocat în râul Tamisa din Londra O echipa de salvatori a lucrat pâna duminica noaptea pentru a elibera o mica balena blocata în râul Tamisa în sud-vestul Londrei, a informat presa britanica, potrivit Reuters și Agerpres.



Echipa de salvatori a ajuns la fata locului, în apropierea unei ecluze din Richmond, în jurul orei 21:00 (20:00 GMT) la scurt timp dupa ce cetaceul, o balena minke, a fost observat prima data duminica seara, au precizat mass-media.



Un grup de persoane s-a adunat pentru a urmari cum echipa de salvatori lucra pentru a scoate balena din ecluza, stropind cu jet…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

