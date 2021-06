O alga invaziva de origine japoneza, care degaja un miros neplacut atunci cand intra in putrefactie, precum si un gaz potential mortal, a colonizat stancile si golfurile din Parcul National Calanques din sudul Frantei, situat in proximitatea orasului Marsilia, au anuntat vineri mai multe surse concordante, citate de AFP. Alga Rugulopteryx okamurae, de culoare verde, "nu este toxica, nici producatoare de iritatii, dar prezinta un risc sanitar, deoarece atunci cand esueaza pe tarm degaja un gaz, hidrogen sulfurat, potential mortal daca este inhalat in doze mari", a explicat pentru AFP un purtator…