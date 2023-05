Stiri pe aceeasi tema

- Nunta de șeic la Oradea cu șampanii de 10.000 euro bucata. 19 sticle au fost comandate și desfacute la nunta lui Calin Raita, controversat dezvoltator imobiliar local. Mogului imobiliarelor din Oradea și-a impresionant invitații cu o petrecere de mare ștaif, unde Raluca, mireasa și mama celui mai mic…

- Un controversat om de afaceri din Oradea a facut o nunta de fite, pentru care a comandat 19 șampanii scumpe, de cate 10.000 de euro bucata. Mai mult, mireasa lui si-a facut aparitia cu elicopterul. La petrecere i-au cantat mai mulți maneliști cunoscuți, intre care Adi de la Valcea, Tzanca Uraganu și…

- La cateva zile dupa ce au circulat imagini cu Florin Salam dat afra de la un eveniment din Craiova pentru ca se afla sub influenta unor substante si nu putea canta, pe internet a aparut o alta scena asemanatoare, filmata la o nunta. Dupa cum se poate vedea pe TikTok mai jos, Florin Salam a intrat intr-un…

- Echipele locale de baschet masculin au disputat duminica noi partide in Liga I, al doilea esalon intern. In Grupa 1-8, Politehnica Iasi s-a impus, in Sala Polivalenta din Iasi, cu 60-51 (18-22; 11-11; 25-10; 6-8) in fata craiovenilor de la Universitatea, dupa o disputa in care eficacitatea a lasat serios…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar ei sunt mai fericiți ca niciodata in aceste momente. Recent, cantarețul de manele a postat un videoclip emoționant pe rețelele personale de socializare. Este dovada ca artistul vrea sa imbratraneasca alaturi de iubita…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu au trecut prin momente bune in ultima perioada și asta pentru ca aceștia s-au certat și au șters pozele cu ei de pe rețelele personale de socializare. Acum, cei doi s-au impacat, iar cantarețul de manele a postat un videoclip emoționant pe pagina de TikTok.

- Manelistul a publicat pe contul sau de TikTok un videoclip in care apare alaturi de Theo Rose, iar fanii au reacționat imediat. Cum s-au afișat cei doi și care au fost comentariile urmaritorilor

- Atat de mult s-a laudat Tzanca Uraganu cu shaormeriile lui, ca a atras ghinionul! Sau inspectorii ANPC, care i-au facut o vizita și au decis sa-i inchida locația din București, dupa nici doua luni de funcționare. Inspectorii ANPC n-au fost incantați de ce au gasit in shaormeria lui Tzanca Uraganu și…