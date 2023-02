Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de protestatari, care intenționeaza sa ajunga astazi in centrul capitalei la un miting organizat de „Mișcarea pentru Popor”, formata in jurul Partidului „Șor”, au blocat traseul spre Chișinau, in apropierea suburbiei Stauceni, informeaza oamenii legii.

- Dupa ce un adolescent de 12 ani a decedat, iar amicul sau de 13 ani se afla in continuare in spital in stare grava dupa ce au fost loviți acum trei zile de o mașina in timp ce se deplasau regulamentar cu bicicletele pe traseul Stauceni - Chișinau, cu o declarație publica a ieșit și deputatul PAS, Radu…

- Vineri, persoane necunoscute au vandalizat cu vopsea roșie Centrul Rus de Știința și Cultura din Chișinau. Imaginile de la fața locului au aparut pe rețelele de socializare, transmite Știri.md. Astfel, din imagini se poate observa cum cladirea Centrului Rus, de pe strada Mihai Eminescu din Capitala,…

- Un grup de oficiali chinezi a sosit sambata (18 februarie) in Taiwan, in prima vizita in trei ani de la inceputul pandemiei de COVID-19, pentru a participa la un eveniment cultural, intr-un moment de creștere a tensiunilor militare in stramtoarea Taiwan, potrivit Reuters. Guvernul din Taiwan a permis…

- Trei barbați cu varstele de 29, 32 și 49 de ani din Chișinau, au fost reținuți de polițiști și sunt cercetați penal pentru „Circulatia ilegala a drogurilor”. Oamenii legii au obținut informații operative privind activitatea infracționala a suspecților privind consumul și distribuirea substanțelor narcotice…

- Poliția s-a autosesizat in legatura cu apariția in spațiul online a secvenței video, unde un conducator auto nu cedeaza trecerea unei femei insoțita de un copil, pe trecerea de pietoni. Polițiștii de patrulare au identificat și sancționat persoana care se afla la volanul mașinii. Este vorba despre o…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a ajuns la spital in urma unui grav accident. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție din municipiul Chișinau, Nina Dubovca, un automobil s-a lovit cu un camion. Accidentul a avut loc joi, 12 ianuarie, in jurul orei 22:00, pe traseul R6 spre Ialoveni, transmite…

- Am fost, in prag de Ziua Naționala, la Autoritatea pentru Cetațenie, unde sute de oameni și-au depus cererile pentru cetațenie sau chiar au rostit juramantul și au plecat acasa cu o noua naționalitate. Am intalnit in special moldoveni și ucraineni pentru care Romania nu e o destinație, ci un popas in…