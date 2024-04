Stiri pe aceeasi tema

- Din magie, Robert Tudor spera sa termine 13 case. Este vorba de un mic ansamblu rezidențial la care popularul rege al scamatoriilor a inceput munca la Dragomirești-Vale. Terenul de la marginea comunei unde s-a nascut și a copilarit, l-a moștenit de la parinții sai, originari din aceeași zona situata…

- Dana Dima a declarat, intr-o conferinta de presa, intrebata despre posibilitatea ca ponderea operatiunilor sa scada in sucursale si sa creasca pe zona online, ca in cazul BCR va exista ”atat parte umana, cat si parte digitala si ca aceasta proportie va fi 50-50”. ”Digitalul e construit de oameni…

- Bașcanul Gagauziei , Evghenia Guțul , le promite pensionarilor și bugetarilor din regiune, ca incepand cu data de 1 mai vor primi cate 2 mii de lei pe cardurile deschise de o banca din Federația Rusa. Comentand informația, purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda , a declarat ca este vorba…

- Un barbat urmeaza sa-și petreaca urmatorii 19 ani din viața in pușcarie, fiind acuzat de faptul ca, in perioada anilor 2015-2018, sub pretextul de a oferi diverse servicii, a insușit de la mai multe victime suma de peste 700 000 lei, fara intenția de a-și realiza obligațiile asumate.

- In urma cu trei ani, primaria din Orșova a decis majorarea taxelor și impozitelor cu tarife de pana la 50 la suta. Cetațenii au fost nevoiți sa scoata banii din buzunar, insa, nu au stat pe ganduri și au atacat decizia in instanța. Oamenii au avut parte de consultanța juridica din partea unui ONG, iar…

- Procurorii au dispus trimiterea in judecata a unei femei de 36 de ani, din Craiova, acuzata ca a furat 23.400 euro și bijuterii din locuința unui barbat de 76 de ani. Potrivit oamenilor legii, femeia a intrat in locuința barbatului cu ajutorul unei chei potrivite. Femeia, care este fiica concubinei…

- Locatarii celor 28 de apartamente situate in blocul de pe strada Hameiului numarul 3, in cartierul Manaștur, și-au petrecut noaptea de joi spre vineri in frig. Oamenii zic ca totul ar fi pornit dupa ce angajații companiei Delgaz Grid le-ar fi sistat serviciul de distribuție a gazelor fara sa le explice…

- Compania Air Moldova este datoare clienților sai cu aproximativ 180 de milioane de lei. Cei peste 28 de mii de persoane iși așteapta banii. Oamenii trebuie sa știe ca „banii sint blocați pe conturile acestei companii”, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul…