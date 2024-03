Trei persoane de origine romana au fost retinute de Politia Nationala din Spania, pentru trafic de persoane, extorcare, constituire de grupare infractionala si infractiuni impotriva drepturilor lucratorilor. Potrivit oamenilor legii, suspectii au exploatat prin munca patru persoane din Dolj si Teleorman. In urma anchetei s-a mai stabilit ca victimele au fost obligate sa muncesca si in zone agricole din Franța. Banii obținuți au ajuns in conturile deschise pe numele membrilor gruparii sau a rudelor acestora. Oamenii legii au explicat ca ancheta a inceput in februarie, in baza unor informatii obtinute…