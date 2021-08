Stiri pe aceeasi tema

- Orasul New York, aflat in plina relansare a sezonului turistic, a inaugurat miercuri "Ferris Wheel", o roata de peste 30 de metri instalata in piata Times Square si care ofera vederi spectaculoase asupra panourilor publicitare, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro. Atractia, prezenta si in…

- Orasul New York, aflat in plina relansare a sezonului turistic, a inaugurat miercuri "Ferris Wheel", o roata de peste 30 de metri instalata in piata Times Square si care ofera vederi spectaculoase asupra panourilor publicitare, relateaza EFE. Atractia, prezenta si in alte mari metropole ale lumii…

- Cantaretul columbian Maluma se va alatura mega-concertului gratuit prin care orasul New York isi celebreaza redeschiderea, la sfarsitul lui august, dupa lunile grele de pandemie, relateaza EFE. Potrivit anuntului facut joi de primarul orasului, Bill de Blasio, Maluma este "ultima supervedeta…

- Cantaretul columbian Maluma se va alatura mega-concertului gratuit prin care orasul New York isi celebreaza redeschiderea, la sfarsitul lui august, dupa lunile grele de pandemie, relateaza EFE. Potrivit anuntului facut joi de primarul orasului, Bill de Blasio, Maluma este "ultima supervedeta globala"…

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facind din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Cantaretul american Bruce Springsteen isi va relua spectacolul „Springsteen on Broadway” incepand de la 26 iunie, devenind astfel prima vedeta care va concerta la New York, in fata publicului si in spatiu inchis, dupa redeschiderea orasului. Din pacate, fanii care au primit vaccinul contra Covid-19…

- Municipalitatea din New York va organiza pe 7 iulie o ampla parada in onoarea angajatilor din sectoarele esentiale care s-au remarcat in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat luni primarul acestei metropole americane, Bill de Blasio, informeaza AFP. In conformitate cu traditia newyorkeza,…

- New York va organiza o mare parada pe 7 iulie în cinstea lucratorilor esențiali care au stralucit în timpul pandemiei coronavirusului, a anunțat luni primarul orașului Bill de Blasio, potrivit AFP.În marea tradiție newyorkeza, parada, care va fi publica, va avea loc la capatul…