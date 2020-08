VIDEO Noi imagini HD arată momentul exploziei din Beirut în slow-motion O noua înregistrare video arata momentul șocant al exploziei care a zguduit Beirutul marțea trecuta, clipul înregistrat HD 4K fiind surprins cu un iPhone SE la mai puțin de un kilometru distanța de port.



Filmarea înregistrata de catre Agoston Nemeth, un psiholog în vârsta de 42 de ani din Budapesta, arata o pâcla de fum negru acoperind cerul în timp ce mai multe bubuituri puternice pot fi auzite în fundal înainte ca o ciuperca de fum și o eplozie vizibila sa sparga geamurile cladirilor din apropiere și sa darâme telefonul care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

