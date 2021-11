Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca va depune azi la ora 18:00 lista miniștrilor și programul de guvernare. Aceasta procedura trebuia sa aiba loc puțin dupa ora 15:00, insa PSD a anunțat ca la ora 16:30 are loc o ședința in care se va stabili cine va fi vicepremier in Guvernul Ciuca.Componenta Executivului…

- Criza guvernamentala intretinuta saptamani la rand de formatiunile politice de dreapta a ajuns la final. Discutiile despre formarea noului guvern si-au gasit in cele din urma finalitatea, iar situatia trebuie sa se indrepte in cel mai scurt timp. Nu mai discutam despre esecul guvernarii PNL, despre…

- Surse| LISTA MINIȘTRILOR cu care PSD intra in Guvernul Nicolae Ciuca: Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații și Sorin Grindeanu vicepremier și Ministru al Transporturilor LISTA MINIȘTRILOR cu care PSD intra in Guvernul Nicolae Ciuca: Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații și Sorin Grindeanu vicepremier…

- In privința programului de guvernare, PNL s-a impus in fața PSD și a ramas propunerea liberalilor: 7% pentru investiții și fara taxe noi.In continuare, liberalii și social-democrații se bat pentru ministerele de forța și ministerele care impart banii. Ministerul cheie al momentului este Justiția. Pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL, Lucian Bode a declarat vineri seara, la Antena 3, ca la negocierile dintre PNL, PSD, UDMR pe formarea Guvernului, fiecare trebuie sa analizeze ce câstiga si ce pierde si sa îsi relaxeze pretentiile.Bode a afirmat ca nu este potrivit ca partidele sa-si aleaga…

- Mai intai, Biroul Politic National al PNL se va reuni in sedinta in format de videoconferinta, pentru a valida lista ministrilor liberali si programul de guvernare al Cabinetului Nicolae Ciuca, care au fost aprobate, vineri, de Biroul Executiv al liberalilor.De asemenea, UDMR a decis in sedinta Consiliului…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri o Hotarare privind suplimentarea bugetelor pentru programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate si pentru programul de sustinere a productiei de plante aromatice, pentru acest an, potrivit unui comunicat remis de Ministerul Agriculturii…

- In condițiile in care toate negocierile pentru formarea unei majoritați care sa susțina un guvern monocolor USR au eșuat, Dacian Cioloș continua jocul iresponsabilitații și vine cu o propunere de executiv in Parlamentul Romaniei. In fapt, Cioloș nu face altceva decat sa prelungeasca criza guvernamentala…