Stiri pe aceeasi tema

- EXEMPLU DE ACASA… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost prezent marti la Parlament, la dezbaterea motiunii simple “Sanatatea romanilor nu este firma de pompe funebre”. In cadrul dezbaterilor, acesta a declarat ca “nu ar fi drept” fata de populatie si de corpul medical sa plece in aceste moment si…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, le-a transmis parlamentarilor din opozitie care au initiat o motiune de cenzura impotriva sa, ”sa nu grabim politica peste momentul medical”. ”As fi vrut sa gandim un pic altfel”, a afirmat ministrul, potrivit news.ro.”As fi vrut sa gandim un pic altfel, sa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in acest moment pandemia este controlabila, iar spitalele suport-covid isi vor relua activitatea non-covid odata cu reducerea numarului de bolnavi si dupa o analiza realizata de directiile de sanatate publica.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca aceasta criza a coronavirusului nu poate fi lasata sa fie gestionata politic si ca la nivelul Guvernului va fi luata o decizie, dupa ce forma finala a Legii privind starea de alerta va fi votata de Parlament. Tataru mai spune ca suntem pe o panta descendenta…

- Unitatile sanitare trebuie sa ramana in coordonarea Ministerului Sanatatii, spune ministrul Nelu Tataru, dupa ce un raport privind Spitalul de Urgenta din Suceava a relevat deficiente vizand planificarea reactiei si protectiei fata de criza COVID-19. Ministrul Sanatații mai arata ca Legea sanatații…

- FAPTE… Cine s-ar fi gandit in urma cu doar cateva luni, ca vasluienii nu doar ca vor ajunge in prim-planul luptei contra virusului SARS-CoV-2 in Romania, dar si ca deciziile si actiunile lor vor fi de-a dreptul vitale, pentru o tara intreaga! Ministrul Sanatatii este nimeni altul decat Nelu Tataru,…

- "Mai avem vreo trei saptamani de urcat in statistici" Foto: Catalin Radu. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, ca în continuare trebuie pastrate precautiile si distantarea sociala, pentru ca "mai avem vreo trei saptamâni de urcat" în statisticile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a mers la spitalul din Deva, pentru a discuta cu cadrele medicale, dar și cu autoritațile locale. Spitalul, unde mai multe cadre medicale s-au infectat de coronavirus, a ramas fara conducere dupa ce șefii au demisonat.... The post Ministrul Sanatații, vizita in vestul…