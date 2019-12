Stiri pe aceeasi tema

- Los Angeles Lakers a obtinut o victorie categorica in deplasare in fata lui Portland Trail Blazers, 136-113, vineri, in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Cei mai buni oameni ai lui Lakers au fost LeBron James, autor a 31 de puncte, si Anthony Davis, cu 39 de puncte. Iata rezultatele…

- Milwaukee Bucks, liderul Conferinței de Est, a bifat a 18-a victorie în actuala ediție din NBA, dupa ce a învins-o categoric pe codașa New York Knicks, scor 132-88. În meciurile de marți au mai obținut victorii echipe precum Philadelphia 76ers, Indiana Pacers sau Phoenix Suns.Rezultatele…

- ​Luka Doncic, senzația europeana din NBA, continua sezonul foarte bun pentru Dallas Mavericks. Jucatorul în vârsta de 20 de ani a înscris 42 de puncte, a oferit 11 pase decisive și a avut noua recuperari în victoria în fața formației Phoenix Suns, scor 120-113. Au mai obținut…

- Los Angeles Lakers și-a trecut în cont a 15-a victorie a sezonului în NBA, dupa ce a învins-o pe San Antonio Spurs, scor 114-104, în AT&T Center. La polul opus, Golden State Warriors (finalista în ediția trecuta) continua perioada dezamagitoare, înregistrând…

- Los Angeles Lakers continua seria impresionanta în actuala ediție din NBA, ajungând la 14 victorii în 16 meciuri disputate. LeBron James și compania s-au impus la limita în fața celor de la Memphis Grizzlies, scor 109-108, în arena FedExForum. Rezultatele zilei…

- Memphis Grizzlies a reușit surpriza zilei în NBA și a învins-o pe Utah Jazz. una dintre echipele aflate în mare forma în acest debut de sezon (avea 8 victorii în primele 11 partide), scor 107-106. Los Angeles Lakers continua parcursul excelent, dupa ce i-a învins…

- Toronto Raptors, campioana en-titre din NBA, a pus capat seriei de șapte victorii consecutive a celor de la Los Angeles Lakers, impunându-se cu 113-104 în Staples Center. În ciuda acestui eșec, LeBron James și compania ramân pe primul loc în Conferința de Vest. Rezultatele…

- ​Los Angeles Lakers a obținut a șasea victorie consecutiva în actualul sezon din NBA, impunându-se contra celor de la Chicago Bulls, scor 118-112, în United Center. În meciurile disputate miercuri noaptea au mai obținut victorii echipe precum Boston Celtics, Denver Nuggets, Atlanta…