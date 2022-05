Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii sustine ca militarii Kievului au mai scufundat o nava ruseasca in Marea Neagra, cu ajutorul unei drone Bayraktar. De data aceasta este vorba despre o nava de debarcare aflata in apropierea tarmului Insulei Serpilor.

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, miercuri, sancțiuni impotriva a 63 de oficiali, jurnaliști și profesori japonezi pentru ca s-au angajat in ceea ce a numit „retorica inacceptabila” impotriva Moscovei, transmite Reuters. Cap de lista este premierul japonez Fumio Kishida, dar și alți oficiali,…

- Doua nave rusesti de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineata, in apropiere de Insula Serpilor in atacul unei drone ucrainene Bayraktar, potrivit comandantului Fortelor aeriene ucrainene, citat de Ministerul ucrainean al Apararii, informeaza News.ro . ”Doua nave rusesti de patrulare…

- Doua nave rusești de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineața, cu lovituri executate cu o drona Bayraktar in apropierea Insulei Serpilor, potrivit comandantului forțelor aeriene ucrainene. Acesta a publicat pe Facebook un clip video cu imagini filmate din drona Bayraktar TB2 de fabricație…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat o inregistrare video care prezinta o intalnire intre seful marinei ruse si supravietuitori ai crucisatorului Moscova, care s-a scufundat in Marea Neagra, transmite AFP. In imagini sunt prezentați zeci de barbati in uniforme de marinar, aliniati in fata sefului marinei,…

- Minele navale care plutesc in deriva in Marea Neagra sunt eliberate de Rusia, a acuzat, miercuri, intr-o declaratie Ministerul ucrainean de Externe. ”S-a stabilit ca acestea sunt mine navale, care, la inceputul anului 2022, nu figurau in registrele Fortelor Navale ale Fortelor Armate Ucrainene”, se…

- Ministerul turc al Apararii a anuntat, luni, ca lucreaza la dezamorsarea unei mine detectate in largul localitatii Igneada (nord-vestul Tuciei), in apropiere de granita cu Bulgaria, la doua zile dupa ce descoperirea unei alte mine, care se presupune ca ar fi plecat din Marea Neagra, a inchis temporar…

- Granicerii ucraineni aflati la post pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, au refuzat sa se predea si au injurat nava rusa de la bordul careia s-a tras asupra lor, arata o inregistrare audio ale ultimelor schimburi de replici intre ucraineni si marina rusa, relateaza AFP si CNN. CNN transmite ca, potrivit…