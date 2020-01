Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul ranit usor miercuri dimineata dupa ce autospeciala de politie care il transporta la Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj a fost lovita de un autoturism patruns pe contrasens, pe DN 14B, era un retinut care violase o femeie de 86 de ani, dintr-un sat de pe Valea Secaselor, potrivit Agerpres.…

- O masina de Politie din Teleorman, aflata in misiune, a fost implicata intr-un accident rutier in judetul Caras - Severin. In acelasi accident au mai fost implicate o camioneta si doua TIR-uri. Un politist a fost ranit, fiind transportat de urgenta la spital.

- O masina de politie care, conform unui comunicat al Politiei Prahova, avea semnalale acustice si luminoase pornite, dar se afla pe contrasens, in depasirea coloanei de masini formate spre statiunile de pe Valea Prahovei, a fost implicata, vineri, intr-un accident rutier la Sinaia.

- Anamaria Ferentz, fosta soție a lui Marcel Toader, a vazut moartea cu ochii. Vedeta traiește acum in SUA, acolo unde are o viața minunata de la mulți ani, iar vineri, 6 decembrie 2019, a facut o dezvaluire socanta pe Instagram. Anamaria Ferentz, primele imagini cu noul iubit FOTO "O…

- Mașina creatorului de moda Catalin Botezatu a fost implicata miercuri intr-un accident care a avut loc in zona Barbu Vacarescu din Capitala, anunța Mediafax.Mașina lui Catalin Botezatu a lovit mai multe autoturisme dupa ce sistemul de franare s-a declanșat automat, blocand roțile autovehiculului."A…

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul unei ambulanțe SMURD din Pitești, implicata intr-un accident rutier, au fost publicate de presa locala. In video se poate vedea momentul in care ambulanța este intra in coliziune cu o mașina și paramedicii aflați in autoutilitara sunt aruncați…

- In aceasta dimineata, traficul rutier a fost ingreunat pe Valea Oltului din cauza unui accident rutier. In eveniment au fost implicate doua masini, una dintre ele apartintand Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier I.S.C.T.R . Se pare ca evenimentul este unul usor. Inspectoratul…