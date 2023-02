Stiri pe aceeasi tema

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Vacanța de doua saptamani la șase luni de participare in „operațiunea militara speciala” și un fond de stat pentru asistența personala direcționata veteranilor și familiilor celor uciși in Ucraina sunt doua din obiectivele trasate Parlamentului de președintele rus Vladimir Putin in discursul despre…

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa inceteze sa mai raspandeasca ceea ce Moscova considera știri false cu privire la operațiunea sa militara din Ucraina și a amenințat ca va expulza diplomați americani, relateaza agenția de presa TASS, citata de Sky News. Citand o sursa de rang inalt din Ministerul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca „operatiunea militara speciala” din Ucraina indica o tendinta pozitiva si si-a exprimat speranta ca soldatii rusi vor obtine si alte victorii dupa cele revendicate de Moscova in aceasta saptamana la Soledar, relateaza

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Presedintele Vladimir Putin a promis, miercuri, ca Rusia isi va atinge toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina si ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar in acest scop, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu oficiali responsabili cu „operațiunea militara speciala” rusa din Ucraina, a anunțat, sambata, Kremlinul, in timp ce teritoriul ucrainean a fost vizat de bombardamente rusești masive. „Vineri, președintele a petrecut intreaga zi la cartierul general al…

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…