Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Moș, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre apropiatele alegeri locale, unde Cristian Moș, plecat recent din USR, va candida ca independent pentru funcția de primar al Timișoarei. Emisiunea PRESSALERT…

- Femeia in varsta de 38 de ani, care este originara din Georgia, a pledat vinovata de frauda electronica in acest caz in luna decembrie a anului trecut. Aceasta a furat, se pare, peste 4,9 milioane de dolari de la Facebook „folosind o schema care implica vanzatori fraudulosi, facturi false si plati ilegale”,…

- Deși s-a vehiculat ca a fost trimis in lupta pentru funcția de primar ca sa-i strice lui Dominic Fritz calculele, Moș iși incepe campania impunand un nou standard in politica locala bazat pe responsabilitate și transparența. Acesta iși propune sa ofere un model de guvernare in care cetațenii pot urmari…

- „Tu decizi! Dosar de candidat" – Irineu Darau, senatorul USR care a intrat in partid cu gandul sa rastoarne conducerea Sursa articolului: TU DECIZI. Dosar de candidat: Irinel Darau, campion la bani cheltuiți pe reclama Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Mai multe percheziții au loc joi dimineața la casa unui primar din județul Gorj. Este vorba despre Robert Ionut Paiuș, primarul nostalgic dupa epoca lui Nicolae Ceaușescu. Procurorii il banuiesc ca ar fi decontat din bugetul primariei cantitați uriașe de combustibil, folosit insa in scop personal.

- „Am fost informați ca ședința programata pentru 29 martie, la care urma sa fie adoptata hotarirea privind reducerea retroactiva a tarifelor la gaze, nu va avea loc." "Motivul aminarii – judecatorul este in concediu medical pina pe 2 aprilie”. Este declarația emisa de liderul „Partidului Nostru”, Renato…

- Comunitatea din Suciu de Sus se pregatește pentru alegerile urmatoare, avand o oportunitate unica de a-și alege un primar care sa reprezinte cu adevarat interesele tuturor locuitorilor, indiferent de culoarea politica. Todoran Ionel, un cetațean dedicat și implicat in viața comunitații, a confirmat…